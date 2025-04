Tragedia a Sant’Olcese, uomo muore schiacciato dal suo trattore

Genova. Tragedia nella mattinata di mercoledì a Sant’Olcese. Un uomo di 76 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore.

L’uomo è stato trovato già senza vita in via Giordano Bruno intorno alle 11.30, il suo corpo incastrato sotto il mezzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, ma ai soccorritori non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Stando ai primi accertamenti stava facendo retromarcia quando il mezzo si è ribaltato, facendolo finire contro alcuni alberi e schiacciandolo.