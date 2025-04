Genova. La quota sociale versata dal Comune di Genova per gli ospiti delle rsa che hanno una convenzione passerà da 48 a 54 euro al giorno, un adeguamento stabilito dalla giunta comunale alla luce dell’incidenza dell’inflazione sui costi di gestione delle strutture.

La delibera è stata approvata dalla giunta comunale giovedì mattina. La quota sociale incide per circa il 50% sulla retta pagata alla rsa, e sulla base dell’Isee viene parzialmente o totalmente coperta dal Comune. A oggi sono 476 gli anziani ospiti in rsa per cui il Comune pagherà interamente la quota sociale, che comprende prestazioni come vitto, alloggio e servizi quotidiani tra cui pulizia e lavanderia. La quota sanitaria è invece a carico del servizio sanitario nazionale.

“Nel rispetto delle linee guida della Regione abbiamo aumentato la tariffa, che passa da 48 euro al giorno a 54 euro al giorno – ha spiegato il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi – La nuova tariffa entrerà in vigore gradualmente con il rinnovo delle convenzioni”. L’aumento è stato stabilito sulla base delle linee guida regionali, cui il Comune si è conformato. In totale sono 30 le strutture interessate, in cui sono ospitati gli anziani la cui quota sociale è interamente coperta dal Comune.

In precedenza la forbice per la quota era tra i 54,60 euro e i 67,10 euro. Nel giugno del 2024 l’allora giunta regionale aveva deliberato il riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semi residenzialità sociosanitaria extraospedaliera attraverso la definizione di una metodologia di costi standard. Obiettivo, garantire l’uniformità sul territorio e l’adeguamento normativo ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): le strutture in convenzione, sulla base della delibera, dovevano chiedere quote di compartecipazione pari alla quota base di euro 54,60 per ogni paziente ogni giorno, giustificando prezzi superiori con servizi aggiuntivi.