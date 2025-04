San Quirico, nascondono in casa quattro etti di cocaina ed eroina: giovani arrestati

Genova. La polizia di Stato di Genova nella giornata di martedì 29 aprile ha arrestato tre ragazzi di 19, 24 e 25 anni, di nazionalità senegalese, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di farne spaccio – in casa quasi quattro etti – con l’aggravante della vicinanza a luoghi di culto e sportivi.

Durante alcuni controlli del territorio in via San Quirico, una volante ha notato che un 19enne, alla vista degli agenti, affacciato al balcone di un’abitazione è immediatamente rientrato indietreggiando con fare sospetto.

Presupponendo che in quell’abitazione si potesse nascondere qualcosa di illecito, gli agenti hanno fatto alcune verifiche e poi deciso di provare a farsi aprire la porta. Dopo aver suonato il campanello hanno sentito che lo sciacquone veniva tirato più volte. E all’apertura della porta, hanno notato il 25enne con entrambe le braccia completamente bagnate.

A seguito di perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto in diversi anfratti della casa, 67 dosi di diverse sostanze stupefacenti, fra cocaina ed eroina, materiale da confezionamento, materiale da taglio, oltre 300 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e diversi apparati telefonici, probabilmente utilizzati per l’attività di spaccio. Inoltre, notando che lo scarico era otturato, gli agenti hanno intercettato il pozzetto fognario rinvenendo lì quasi tre etti di cocaina.

Accompagnati in questura, sono stati tutte e tre tratti arrestati e portati nel carcere di Marassi, in attesa di convalida, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con l’aggravante della prossimità a luoghi di culto e sportivi: il condominio in questione è nei pressi di una parrocchia e di un centro sportivo, frequentati da anziani e giovani di ogni età.