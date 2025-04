San Martino, ex paziente ritorna alla vita normale e dona una nuova sonda ecografica all’ospedale

Genova. Con il desiderio di restituire in qualche modo quanto ricevuto, una ex paziente ha deciso di donare al reparto di Cardiologia del San Martino, diretto dal professor Italo Porto, una sonda ecografica transofagea di alta fascia, uno strumento fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie cardiache.

Ricoverata in Terapia Intensiva Cardiologica per una miocardite acuta, grazie ad un trattamento intensivo, che ha incluso anche il supporto meccanico della funzione cardiaca, la paziente è riuscita a recuperare completamente la propria funzionalità cardiaca, ritornando dopo diversi mesi ad una vita normale.

La nuova sonda, già operativa nella sala di emodinamica, consentirà di fornire un’assistenza ancor più precisa e tempestiva a pazienti che necessitino di cure intensive in area critica cardiologica.