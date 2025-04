San Fruttuoso, la terrazza panoramica del parco di Villa Imperiale sarà intitolata alla Fie

Genova. La terrazza panoramica di Villa Imperiale, nel parco pubblico di San Fruttuoso oggetto in questi mesi di imponenti lavori di riqualificazione, verrà intitolata alla Federazione Italiana Escursionismo, la cui presidenza nazionale ha sede proprio nel complesso. È quanto prevede la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Censi e approvata all’unanimità durante l’ultima seduta del Consiglio municipale della Bassa Valbisagno.

La mozione impegna il presidente Angelo Guidi ad attivarsi perché lo spazio sia denominato Belvedere F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo, ma anche a organizzare nella villa un convegno sull’escursionismo dedicato alla Fie e agli storici segnavia a pittogrammi che si trovano in tutti i nostri sentieri, e infine a sollecitare gli organi comunali, metropolitani e regionali perché sostengano la Fie nella sua opera di pulizia e tracciatura dei sentieri.

Dopo la presentazione della mozione da parte del consigliere Censi è stata data la parola a Giovanni Duglio, ex presidente dell’associazione Croce del Sud affiliata alla Fie, anch’essa con sede nel municipio, in rappresentanza della nutrita rappresentativa della federazione (tra questi anche Paolo Puddu, presidente del comitato regionale Fie della Liguria). Duglio ha raccontato in pochi minuti ai consiglieri municipali l’impegno ultra-cinquantennale della sua associazione-.

“Con questa mozione, che è stata accolta con molto entusiasmo da tutti i consiglieri e dal presidente, ho voluto rendere merito alla Fie -sottolinea Andrea Censi – che, ricordo, affilia oltre 250 associazioni con oltre 17mila tesserati e ha la sede nazionale ancora oggi a Genova. e nello specifico all’interno della Villa Imperiale a San Fruttuoso, cuore culturale del nostro municipio. La Fie non si limita a organizzare escursioni, ma svolge attività culturali e ambientali volte alla tutela della montagna e dei sentieri”.

“Come appassionato escursionista non posso che apprezzare questa proposta che sia io che tutta la giunta abbiamo accolto favorevolmente e che testimonia come Genova città di mare sia a tutti gli effetti anche una città con una grande passione per la montagna”, ribadisce il presidente del Municipio Angelo Guidi.