Sampierdarena, nuove telecamere per sorvegliare i giardini della Fiumara

Genova. Arrivano nuove telecamere nei giardini della Fiumara, da tempo nel mirino delle forze dell’ordine, oltre che del Municipio e dei cittadini, per gli episodi di violenza, degrado e spaccio che spesso vi si verificano.

A investirvi è la società Fiumaranuova Srl, titolare del centro commerciale, che ha dato disponibilità a finanziare l’ampliamento del sistema comunale di videosorveglianza denominato “Città Sicura”. Nei giardini Ansaldo Meccanico verranno installate sei telecamere a cupola e due telecamere tipo PTZ, dotate di funzionalità di movimento e zoom.

L’investimento della società per gli otto dispositivi è di 28.000 euro, e a occuparsi della fornitura e dell’installazione delle nuove telecamere sarà Aster.

Come detto, da tempo i residenti chiedono che i controlli nei giardini della Fiumara vengano potenziati. Nell’unico polmone verde di Sampierdarena sono andate in scena risse e aggressioni, e sono numerosi gli arresti e le denunce per spaccio fatti dalle forze dell’ordine.

Lo scorso febbraio, nel corso di un’operazione “Alto Impatto” organizzata con il coordinamento della prefettura, i poliziotti avevano bloccato gli accessi dei giardini e impiegato i cani antidroga per cercare i nascondigli dei pusher.