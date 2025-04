Sampierdarena, Maresca e Formichella (FdI): firmata assegnazione della Fortezza e dei Magazzini del Sale all’Accademia Ligustica

Genova. Oggi l’Assessore Maresca insieme al Consigliere municipale Fabio Formichella e l’Ex Consigliere Papini hanno fatto un sopralluogo a Sampierdarena soffermandosi in quei luoghi dove sorgerà l’Accademia Ligustica.

“Rigenerare una delegazione significa inserire attività che possano portare bellezza. Abbiamo infatti scelto di assegnare la Villa la Fortezza e i magazzini del Sale all’Accademia Ligustica proprio per incrementare un processo di rigenerazione urbana di Sampierdarena”.

“A fine 2025 inizio 2026 termineranno i lavori di riqualificazione dei due immobili e a quel punto l’Accademia prenderà possesso degli edifici – ha sottolineato Maresca – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo compreso il Presidente Biolé’.”

Maresca si è soffermato anche sulle altre operazioni che il Comune ha fatto relativamente all’acquisizione di immobili grazie al Pinqua. “Abbiamo acquisto diversi immobili storici di Sampierdarena grazie ai fondi nazionali ed entro il 2026 finiremo la riqualificazione, sorgeranno centri culturali per studenti e giovani, un museo dell’arte di Sampierdarena e luoghi tecnologici. Inoltre in via Felicita da Noli abbiamo già realizzato un posteggio e abbiamo già individuato altre due aree per nuovi posti auto per i residenti”