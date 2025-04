Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, a Sampierdarena, per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Carlo Rota, a Sampierdarena.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, intervenute prima che la situazione sfuggisse al controllo.

Al momento non si hanno notizie di persone intossicate o ferite. L’incendio è scaturito nel locale cucina della casa.