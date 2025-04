Sampdoria, vigilia della partita con la Carrarese. Evani: “Campo difficile, il sintetico amplifica i problemi fisici”

Genova. Vigilia della trasferta a Carrara per la Sampdoria, che ha vissuto lo stop del campionato per la morte di papa Francesco come tante altre squadre.

“Era doveroso che tutto lo sport si fermasse con la perdita di un personaggio mondiale − commenta mister Evani in conferenza stampa − da una parte ci ha un po’ interrotto quello che era il ritmo delle partite, però dall’altra parte possiamo dire che abbiamo avuto più giorni per poter migliorare certi meccanismi, per lavorare sia sulla fase difensiva sia sulla fase offensiva e adesso c’è questa partita che diventa importante e fondamentale”.

Per Evani si tratta di una partita particolare per questioni geografiche: “Io sono di Massa e giochiamo contro la Carrarese, ho fatto 6 mesi con loro. Conosco benissimo sia la precedente proprietà della famiglia Grassi, il direttore sportivo Devoti, ma anche questa nuova. Conosco Enrico Gemignani che è presidente e ho avuto la possibilità di andare a vedere anche l’allenatore Calabro lavorare l’anno scorso. È un allenatore preparato, è una squadra che in casa ha fatto la maggior parte dei punti, è un campo difficile, però noi contiamo di limitare i loro punti di forza e cercare di sfruttare i nostri che secondo me non sono pochi. L’ambiente lo conosco anche perché per loro essendo davanti a noi di tre punti, mantenere questa distanza almeno sarebbe un vantaggio. Però noi invece cercheremo in tutte le maniere di far la gara e di essergli superiori sul campo e possibilmente anche nel risultato”.

La caratteristica del campo della Carrarese, sintetico, ha messo in difficoltà tante squadre: “Chiaro che giocare sul sintetico cambia un po’ il modo e il rimbalzo della palla. Per chi ha dei problemini fisici glieli può portare un pochino più all’evidenza, infatti questa settimana abbiamo risparmiato alcuni giocatori proprio per questo motivo. Però adesso sono tutti disponibili e disposti a giocare eventualmente. Qualcuno ha qualche acciacco, c’è qualcuno che ha un problema invece di principio di pubalgia e proprio per questo motivo e gli abbiamo risparmiato certi lavori e soprattutto il campo sintetico”.

Si rivedrà il modulo della partita in casa con il Cittadella, con la difesa a quattro. “La nostra idea è quella e chiaramente a seconda del sistema di gioco dell’avversario cambieranno certi movimenti e certe scalate in fase difensiva, però non è che si discosti molto la Juve Stabia della Carrarese se non per interpreti, ecco”.

La Samp può essere avvantaggiata dallo slittamento della scorsa giornata? “Non mi sono neanche informato, non ho guardato il calendario se uno potesse avere dei vantaggi, piuttosto che noi. Io mi focalizzo più che altro su sulla prima partita che abbiamo, alle altre ci penseremo il giorno più avanti”.

Dai giocatori Evani continua a ricevere buone sensazioni, anche se chiarisce: “In allenamento è una cosa, la partita è un’altra. In allenamento li vedo attenti, preparati e mi auguro che abbiano lo stesso atteggiamento anche nelle partite, a cominciare proprio da quella di domani”.