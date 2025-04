Sampdoria, Sibilli segna sotto la Sud e riporta i tre punti: “Una gioia troppo grande, salviamoci per poi porci obiettivi più importanti”

Genova. “La settimana più importante della mia vita”. Un sunto significativo ai microfoni del club per Giuseppe Sibilli che, grazie al suo colpo di testa al 65esimo sotto la Gradinata Sud, stende il Cittadella e fa tornare alla vittoria la Sampdoria, rilanciandola per la corsa salvezza.

Giorni molto pieni, infatti, perché è anche diventato papà: “È un’emozione troppo grande. Penso che è la cosa più bella che può capitare. Il gol vittoria rende ancora questo ancora più magico. Sono felice per la gente perché è il momento più difficile della mia carriera. Ci hanno sostenuto e la squadra ha preso vantaggio di questo”.

Prima di parlare del presente, l’attaccante blucerchiato ha voluto fare dei ringraziamenti guardandosi alle spalle: “Voglio ringraziare anche mister Semplici perché comunque ci ha dato una grossa mano. Siamo stati forse noi che non abbiamo dato una mano a lui. Ci tenevo a ringraziare anche tutti quelli che ci hanno messo la faccia perché comunque in una situazione così complicata non so quante persone l’avrebbero fatto“.

Poi un punto sul primo periodo di lavoro con mister Alberico Evani e tutto il suo staff: “Penso che l’idea del mister si sia vista subito. Abbiamo proposto calcio avendo sempre il possesso della palla. Possiamo fare ancora meglio perché comunque sai la difficoltà mentale tante volte non aiuta. Spero che questa vittoria ci possa dare serenità“.

Al momento del gol c’è stata una grande esultanza di tutto quanto lo stadio. Questo ha aiutato Sibilli a capire cosa fosse successo dopo l’impatto con la sfera arrivata dal cross di Benedetti: “Sinceramente non mi sono accorto che la palla fosse andata dentro, è stato proprio lo stadio che mi ha fatto capire di aver fatto gol. È una gioia troppo grande, sono contento per i miei compagni perché abbiamo sofferto tanto. Magari chi sta da fuori tante volte non si rende conto, ma soffriamo tanto come loro. Noi vogliamo salvare la Samp e poi crearci degli obiettivi più importanti per il prossimo anno“.

“Abbiamo dato una risposta importante al campionato perché il Cittadella è sinceramente un avversario di tutto livello perché negli ultimi anni pure si sono salvati sempre facilmente. Abbiamo dimostrato che c’è stato questo cambio di rotta“, chiosa.