Sampdoria, è ufficiale: via Accardi ed esonerato Semplici

Rivoluzione Sampdoria, via mister e direttore sportivo. Se l’esonero del tecnico Leonardo Semplici era ormai scritto, non lo era il benservito al direttore Pietro Accardi, perlomeno con queste tempistiche anche se era comunque nota la sfiducia della proprietà nei suoi confronti.

Che ci fosse stata una rottura tra il presidente Manfredi e il direttore sportivo ex Empoli era chiarissimo da lunedì scorso. Accardi aveva confermato Semplici dopo la pesante sconfitta contro il Frosinone, maturata al termine di una prestazione sconcertante e nel quadro generale di una gestione tecnica che non aveva portato né risultati né gioco. Infatti, il presidente nonostante la conferenza stampa di Accardi aveva sondato Pirlo e altri profili. La disfatta contro uno Spezia che avrebbe potuto segnare ben più dei due goal siglati da Lapadula ha fatto traboccare il vaso. Ora si attende il comunicato sulle novità in entrata con la pista Mancini tra quelle percorribili insieme alla soluzione interna Pedone, al ritorno di Iachini e alla nomina di Andreazzoli.

Tornando a Semplici, una decisione che la Società avrebbe già dovuto prendere come minimo la settimana scorsa, vista l’involuzione delle ultime prestazioni. Per Semplici solo 2 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. In una stagione in cui le vittorie complessive sono state solo 6, le altre 4 solo nella gestione Sottil. I blucerchiati, insieme al Cosenza, sono la squadra che ha vinto meno in tutto il campionato.

La Sampdoria, al momento virtualmente retrocessa in serie C (pur essendo a pari punti con la Reggiana è sfavorita dagli scontri diretti), dovrebbe scuotersi soprattutto dal punto di vista nervoso. La squadra non vince da sette partite (gli ultimi tre punti arrivati contro il Modena l’8 febbraio) e di giocatori di personalità se ne sono visti pochi.

Molto discutibili anche le scelte del direttore sportivo. Non solo in termini di allenatori (cacciare via Pirlo dopo appena tre gare, puntare su Sottil e Semplici) ma sulla gestione dei senatori: la cessione di Kasami e la messa ai margini di Borini sembrano sempre più decisioni assurde da parte di Accardi.

Il nuovo mister, ora, avrà solo sei partite per imprimere una svolta che in questo campionato praticamente non c’è mai stata.

IL COMUNICATO DEL CLUB

L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci. La società li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

Nel contempo l’U.C. Sampdoria rende noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.