Sampdoria: sarà Fourneau l’arbitro a Castellammare di Stabia. Per i “lungodegenti” blucerchiati rientro ancora lontano

Genova. La designazione arbitrale per Juve Stabia-Sampdoria, in programma lunedì 21 aprile alle 15 al “Menti” di Castellammare di Stabia è Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Fontani di Siena e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Leone di Barletta. Var: Nasca di Bari.

Avar: Longo di Paola.

Nessuna squalifica in entrambe le squadre dal giudice sportivo, ma in diffida sono in quattro, ora: Akinsanmiro, Benedetti, Tutino, Yepes.

Intanto è andato soldout in meno di mezz’ora il settore ospiti della Juve Stabia. Polverizzati i 300 biglietti disponibili per i residenti in Liguria. Da tempo il settore è ridotto da 1500 a 300 ufficialmente per questioni di parcheggio.

Intanto i blucerchiati si sono allenati in doppia seduta al Mugnaini. Nessuna novità sui lungodegenti Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino. Per loro nessuna speranza di essere disponibili per la trasferta.

Dopo una prima parte di attivazione in palestra, la mattinata si è svolta sul campo superiore a base di esercitazioni tecniche e conclusioni a rete agli ordini di Alberico Evani e del suo staff tecnico che nel pomeriggio – dopo una sessione di videoanalisi – hanno diretto sullo stesso campo un allenamento a base di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su spazi ridotti.

Scarico programmato per Lorenzo Venuti e Davide Veroli (quest’ultimo solo al mattino), mentre nel pomeriggio è toccato a Gerard Yepes rimanere a riposo. Percorsi riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, giovedì, è in programma al mattino la tradizionale visita all’Istituto “Gaslini” in vista della Pasqua e a seguire un lavoro pomeridiano.