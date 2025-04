Sampdoria, Roberto Mancini criptico sui social: “Prima di scrivere cose inventate, pensate”

Alle 16:47 su una storia Instagram sul profio ufficiale mister Roberto Mancini ha pubblicato su sfondo grigio una frase criptica: “Prima di scrivere cose totalmente inventate. E lo so che fate fatica Pensate Grazie”.

Che il riferimento sia alla questione Sampdoria è chiarissimo. Nelle ultimissime ore sembrava essere naufragato il presunto tentativo di Manfredi di portare Bobby goal al capezzale della Sampdoria che rischia di scendere in Serie C. Abbandonata quella che sembrava soprattutto una suggestione, le piste Andreazzoli e Iachini hanno preso ulteriore forza. Anche se Iachini non sarebbe stato ancora contattato dal club, perlomeno fino al primo pomeriggio di oggi.

Quest’ultimo fatto sembra però corroborare la tesi secondo cui Manfredi non abbia mollato la pista Mancini, con la proposta di un ruolo dirigenziale tra campo e club. Il tam tam mediatico, anche su autorevoli testate nazionali, ha prima parlato del rifiuto di Mancini alla proposta di Manfredi salvo poi tornare “alla carica” con il ritorno di Mancini come direttore tecnico e di Evani in panchina insieme a Lombardo. In ogni caso, il post dell’ex allenatore della Nazionale si presta a diverse letture.

Falso potrebbe essere il suo “no” alla Sampdoria. Falso potrebbe essere che è stato interpellato da Manfredi e, infine, potrebbe essere falso il suo “sì” al suo ruolo dirigenziale con i due compagni dello scudetto in panchina.

Quel che è certo è che la situazione sembra essere assai confusa e forse senza precedenti nel calcio professionistico. Incredibile che siano passate quasi 24 ore dalla disfatta contro lo Spezia e che la Sampdoria non avesse pronto un piano “b” subito pronto.