Sampdoria, ripresi gli allenamenti a Bogliasco con Semplici: testa al Picco per non cadere a picco

Le tempistiche del cambio di allenatore non sono il forte della Sampdoria di questa stagione. Si parte con Pirlo liquidato dopo appena tre partite e con Sottil esonerato dopo il Sassuolo anche se da due settimane era chiaro lo scollamento tra squadra e tecnico. Ora, dopo aver sondato vari tecnici i blucerchiati sono ripartiti con Semplici dopo la disfatta di Frosinone. Si rimanda quindi alla partita di domenica alle ore 17,15 al Picco di La Spezia la scelta.

Pare inevitabile che senza tre punti il club virerà sul quarto tecnico stagionale. Se in primo luogo la speranza della piazza è in una vittoria, ovvio, in seconda battuta l’auspicio è che in caso di ulteriori prova ed esito negativi il club sia pronto a cambiare la sera stessa. La sensazione è che Semplici abbia un’ultima chance non tanto per convinzione societaria ma a causa di una sottovalutazione/cattiva valutazione dei segnali di allarme che la gestione del tecnico toscano aveva dato nelle settimane prima della sosta.

L’impresa è difficile visto che lo Spezia si trova al terzo posto in classifica, deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Brescia e mantenere il terzo posto playoff. Ora gli aquilotti si trovano a +6 sulla Cremonese quarta della classe. Mister Leonardo Semplici torna in un campo per lui amarissimo, visto che quando allenava lo Spezia era retrocesso nello spareggio contro il Verona due anni fa. Anche a livello personale e di carriera, la sfida del Picco è da vincere per non cadere a picco. Al contempo, l’alta difficoltà della sfida fa sì che un guizzo d’orgoglio possa dare la propulsione necessaria a club e giocatori per poi affrontare con piglio diverso le ultime sei gare. Anche se aspettare la Sampdoria di quest’anno sembra l’attesa di Godot.

Tornando alla stretta attualità, il comunicato del club racconta di una seduta pomeridiana sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità. In via precauzionale, Alessio Cragno ha svolto una sessione differenziata programmata. Programmi individuali per Alessandro Bellemo, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino (anche sul campo). Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi percorsi riabilitativi.