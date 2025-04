Sampdoria, riecco Fabio Borini: l’attaccante torna tra i convocati

Genova. Dal momento in cui Evani e il suo staff sono approdati nuovamente in blucerchiato, le chance di un reintegro in rosa di Fabio Borini sono iniziate a diventare sempre di più. Il ds Andrea Mancini e lo staff tecnico hanno subito puntato su di lui, facendolo nuovamente allenare in gruppo per poterlo valutare giorno dopo giorno.

Con il prolungamento dei tempi di recupero per Tutino, arriva l’occasione di poterlo ufficialmente reintegrare. Borini torna tra i convocati, ad annunciarlo è direttamente il club blucerchiato tramite la pubblicazione della lista dei calciatori che prenderà parte alla trasferta di domani contro la Juve Stabia.

L’attaccante blucerchiato ritorna a disposizione dopo essere stato messo fuori rosa nel mercato di gennaio durante la gestione Semplici. Ora la Samp conterà nuovamente sul suo contributo in queste ultime partite per tirarsi fuori dalle acque pericolose della classifica.