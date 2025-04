Sampdoria, presente ad Euroflora 2025 con uno stand al Waterfront di Levante

Genova. La Sampdoria sarà presente all’edizione 2025 di Euroflora, la più rinomata manifestazione florovivaistica europea.

I blucerchiati porteranno così, dal 24 aprile al 4 maggio, i propri inconfondibili colori in uno spazio tutto dedicato: un angolo di emozione e tradizione immerso nella natura.

Il club blucerchiato sarà presente alla tredicesima edizione di Euroflora con un proprio corner, allestito al primo piano del Padiglione Blu – Jean Nouvel, nel cuore del Waterfront di Levante.

Per rendere omaggio a questa fusione tra sport e bellezza, in occasione della partita del 25 aprile (ore 15) contro la Carrarese, la Sampdoria indosserà una divisa speciale, arricchita da un dettaglio floreale in onore proprio di Euroflora.