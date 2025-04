Sampdoria, niente conferenza post partita: Semplici a colloquio col club, esonero vicino

Bocche cucite in casa Sampdoria dopo la disfatta contro lo Spezia. Un punteggio finale, il 2 a 0, che non racconta a pieno il vuoto di gioco e di personalità dei blucerchiati. Non una novità, vista la sconcertante prestazione contro il Frosinone e le prove a poche luci e tante ombre pre sosta.

Nessuno si è presentato in conferenza stampa al Picco nel post partita. Fino a pochi minuti fa la squadra era in attesa di partire alla volta di Genova ma con Semplici ancora a colloquio col club nella pancia dello stadio. Potrebbe dunque finire oggi l’avventura, o meglio dire disavventura, del tecnico toscano con i colori blucerchiati.

Si sta materializzando quanto si era previsto la scorsa settimana, quando in tanti avevano avuto l’impressione che la squadra fosse in balia di se stessa e si sarebbe dovuto procedere a un cambio di guida tecnica invece di prolungare l’agonia.

Oggi oltre ai due goal subiti, nella ripresa lo Spezia ha avuto altre due chance nitide, ha colpito una traversa e segnato il terzo goal poi annullato per un tocco di mano (qui la cronaca del match). Nelle prossime ore si attende il comunicato del club. Sembra improbabile la conferma del tecnico. Tra i tanti nomi circolati per la sostituzione (da Pirlo a Andreazzoli) c’era anche quello dello specialista Iachini, sul quale però sembra esserci anche la Salernitana. In bilico, ormai, anche la posizione di Accardi, che la scorsa settimana aveva confermato Semplici.