Sampdoria, ufficializzato il riassetto completo e Roberto Mancini sarà a Bogliasco

Genova. Con l’ufficializzazione di Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo, affiancato da Giovanni Invernizzi, già club manager blucerchiato e da oggi nuovo coordinatore dell’area tecnica, la Sampdoria ha completato il riassetto dopo la rivoluzione obbligata per provare a non retrocedere in serie C.

Nella serata di ieri un tweet di Roberto Mancini in cui smentiva il suo coinvolgimento come consulente o head of performance, aveva creato qualche scompiglio fra i tifosi blucerchiati.

Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria

Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi

Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore — Roberto Mancini (@robymancio) April 8, 2025

Invece il Mancio oggi sarà regolarmente a Bogliasco per incontrare squadra e staff come trapelato ieri.

In sostanza, l’intenzione era quella di far capire che il suo ruolo sarà semplicemente quello di un amico-consigliere non a libro paga, ma è chiaro il suo coinvolgimento in cabina di regia.

Intanto ieri c’è stato il primo allenamento. Borini è stato reintegrato in gruppo, anche se non potrà scendere in campo perché non in lista, a meno che non si verifichi un infortunio grave a un compagno. Tanti i tifosi presenti al Mugnaini, non solo nel piazzale al di fuori del centro sportivo, ma anche sui sentieri che costeggiano i campi di allenamento. I sampdoriani sono rivitalizzati dalla scelta di figure storiche della società, legate a bei ricordi, che in queste ultime gare dovranno far compiere alla squadra un’inversione a U. Sarà il campo il vero giudice, ma una maggiore serenità almeno nei rapporti interni e una diversa spinta nelle motivazioni potrebbe fare la differenza. Evani, esperienza nelle giovanili del Milan, poi a San Marino, è diventato membro dello staff federale e nella Nazionale di Mancini come vice. Appare dunque chiaro il coinvolgimento di Roberto in tutta questa storia.

Evani, affiancato dal vice Attilio Lombardo e dal collaboratore Angelo Gregucci ha diretto ieri la prima seduta al pomeriggio e dopo un’attivazione fisica agli ordini del preparatore atletico Paolo Bertelli, i blucerchiati sono stati sottoposti a una serie di esercitazioni tecniche, di possesso e infine tattiche, concluse da una partitella finale.

Continuano i programmi individuali per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter riabilitativi per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Oggi è in agenda una doppia seduta.