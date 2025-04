Sampdoria, la pista Andreazzoli sembra la più accreditata per il post Semplici

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 È tramontata definitivamente l’ipotesi Roberto Mancini secondo quanto comunicato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, mentre secondo quanto appreso da genova24.it Iachini sarebbe sempre disponibile e attenderebbe una chiamata che al momento non è ancora arrivata. Iachini era già stato contattato nel post Sottil dalla dirigenza blucerchiata in una sorta di accordo sulla parola. Tuttavia il fatto che alle 13 non ci sia ancora stato un contatto rende tutto meno certo.

Genova. Sono ore decisive per la Sampdoria, alla ricerca di una guida tecnica dopo che la fiducia a tempo a Semplici è stata disattesa dalla sconfitta alla Spezia.

Si attende l’esonero del tecnico, probabilmente ufficializzato quando ci sarà già l’ok del sostituto.

Di tutte le voci uscite tra ieri sera e questa mattina non sembra si sia mai sviluppata oltre lo step “il sogno che si vorrebbe far diventare realtà” quella di ingaggiare Roberto Mancini. Da questo punto di vista la società non conferma né smentisce un rumor che probabilmente è appunto destinato a rimanere tale. Il silenzio sulla questione da parte degli interessati alimenta però quella che per tanti tifosi sembra essere l’unica strada percorribile in una situazione così critica e non è detto che con il passare delle ore ci sia qualche cambiamento.

Secondo quanto risulta a genova24.it anche la pista Beppe Iachini sarebbe più fredda. L’ex mister che con la Samp ha ottenuto una promozione in Serie A e non ha mai nascosto di essere simpatizzante blucerchiato, sarebbe tra i papabili a sostituire Breda a Salerno. In caso andasse così l’ultima giornata di campionato si profilerebbe uno scontro emotivamente drammatico proprio al Ferraris.

Quella più accreditata questa mattina sembrerebbe invece essere la strada che porta ad Aurelio Andreazzoli, sino alla stagione 2023-2024 all’Empoli e quindi già noto a Pietro Accardi.

Dopo una vita da viceallenatore di Spalletti e collaboratore tecnico alla Roma, ne è poi diventato allenatore ad interim, rilanciando la sua carriera proprio da guida tecnica tra Empoli, Genoa e Ternana.