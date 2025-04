Sampdoria in zona Serie C, Evani: “Preparato per evitare i contropiedi e invece fatto il contrario”

La Sampdoria perde 1 a 0 in casa della Carrarese e a quattro giornate dal termine si trova al penultimo posto insieme ad altre quattro squadre. Una sconfitta maturata al termine di una prestazione negativa in cui nei 90′ l’unica azione degna di nota è stata la punizione sulla traversa di Niang. Solo nel recupero i blucerchiati hanno spinto con convinzione, colpendo un palo con Oudin. La cosa grave è che per tutto il primo tempo la Carrarese ha trovato praterie, specialmente sul lato destro della Sampdoria, in contropiede. E una squadra che si deve salvare non può subire un goal da calcio d’angolo a favore come quello che ha incassato oggi la Samp.

Mister Alberico Evani parte proprio dall’episodio del goal segnato da Torregrossa al 6′: “Un posizionamento sbagliato su un calcio d’angolo a favore e un contrasto in cui non siamo stati decisi. Così abbiamo preso un contropiede che potevamo evitare. Sono le piccole cose che fanno la differenza”.

Una partita preparata in un modo ma che, nel primo tempo, è andata completamente come si voleva evitare che andasse: “Nel primo tempo – prosegue Evani ai microfoni del club – abbiamo concesso loro di fare quello in cui sono più bravi. Avevamo preparato la partita per evitare certe situazioni. Abbiamo concesso loro le ripartenze, in cui sono bravi e rapidi”

Come con Sottil e Semplici anche in questo caso la tendenza ormai assodata degli allenatori blucerchiati di evidenziare i piccoli sprazzi positivi nella marea di cose che non hanno funzionato: “Nel secondo tempo c’è stata una reazione e un cambio degli esterni. Abbiamo creato, colpendo un palo, una traversa e altre due situazioni davanti alla porta. Forse meritavamo il pareggio”.

La Sampdoria tornerà in campo il 1 maggio a Marassi alle 15 contro la Cremonese, squadra a caccia di un buon posizionamento nella griglia playoff: “Penso a una partita alla volta – conclude il tecnico – . Dovevamo fare meglio e ottenere punti. Non ci siamo riusciti per demeriti nostri. Ora cercheremo di preparare meglio la prossima partita. Ho detto ai ragazzi che quello che si è fatto non conta più. Prepariamoci perché dobbiamo assolutamente muovere la classifica”.