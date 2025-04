Genova. Sono tantissimi i tifosi della Sampdoria che hanno risposto all’appello per sostenere la squadra che si gioca tutto in quest’ultimo scorcio di campionato per evitare la Serie C. I tifosi si sono dati appuntamento alle 14 sotto la sede della società per andare in corteo fino allo stadio di Marassi dove alle 17:15 si svolge il match contro il Cittadella.

Maglie blucerchiate, sciarpe, bandiere, slogan e cori per sostenere la squadra in una partita piuttosto decisiva: partire con una vittorie sarebbe vitale per ridare maggiori certezze sul campo alla squadra.

Il ritorno delle vecchie glorie blucerchiate ha ridato entusiasmo e fiducia dopo giorni di alta tensione dovuti alle sconfitte che hanno portato la Samp sull’orlo del baratro. Ora a risalire quel baratro dovranno pensarci i giocatori.

Poco prima delle 15 i tifosi hanno cominciato a muoversi verso lo stadio con cori e fumogeni.