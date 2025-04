Sampdoria, i Fedelissimi si sfilano dai gruppi della Sud

Genova. Che delle crepe ci fossero dopo la trasferta di Reggio Emilia, delicatissima per la squadra, in cui era in sostanza stato vietato ai tifosi del Parma di andare allo stadio insieme ai gemellati della Samp, era evidente. Oggi la comunicazione ufficiale: i Fedelissimi Sampdoriani 1961 hanno deciso di uscire dai Gruppi della Sud.

Il comunicato di questa mattina è breve e molto chiaro: “Annunciamo la nostra uscita dalla Sud, intesa come insieme dei gruppi che ne fanno parte. Dopo anni di lotte e riunioni insieme, ci siamo resi conto che su alcuni argomenti non siamo più allineati. Abbiamo capito che le nostre strade si sarebbero divise in occasione della trasferta di Reggio Emilia, alla quale abbiamo deciso di prendere parte, in disaccordo con gli altri, seppur in forma anonima, nonostante le restrizioni”.

La nota prosegue con toni distensivi: “Ringraziamo i gruppi per tutti questi anni, passati collaborando insieme su importanti progetti, dentro e fuori lo stadio. Rispetto e disponibilità al dialogo nei loro confronti non verranno mai meno”.