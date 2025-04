Sampdoria, Evani e il primo mattone: “Più contento per i tifosi che per me, oggi cominciato coi concetti e finito di carattere”

Genova. “Mentre arrivavamo allo stadio ho detto ai ragazzi: ‘mi sono emozionato io, come potete non esserlo voi e come non possiamo non restituire questo affetto e siamo riusciti a dare questa gioia”. Sono le prime parole di Chicco Evani in sala stampa dopo la vittoria della sua Sampdoria contro il Cittadella. Una vittoria sporca per come è maturata, un gol che ha rotto una partita in cui le occasioni non sono state tante ed Evani conferma: “Questi ragazzi possono fare molto meglio, oggi hanno cominciato con i concetti e finito di carattere, poi abbiamo avuto anche problemi fisici, qualcuno con i crampi, qualcuno che non ne aveva più. C’è stato lo spirito di sacrificio che avevamo chiesto”. Il primo mattone è stato posto e il mister conferma di essere rimasto sorpreso per come i suoi ragazzi hanno recepito le richieste tattiche e siano stati ordinati sulla linea difensiva.

Il cambio di modulo con la difesa a quattro è stato un buon punto di partenza, anche se Coda, punta centrale di questo 4-3-3, ha fatto fatica: “Questo modulo è il nostro credo, siamo partiti tre giorni fa e non potevo chiedere qualcosa di più. Massimo ha avuto qualche difficoltà , ma lui è comunque un attaccante di grande valore ed esperienza. Niang già il fatto che abbia dato disponibilità di essere della gara è stato importante. Lui come qualità è di categoria superiore”.

Qual è stato il picco di emozione per Evani in questa gara? “Alla fine, perché ero più contento per i tifosi che per me e per la squadra. Ci sarà ancora da soffrire, non abbiamo fatto niente, è un primo mattone e punto di partenza per fare le cinque gare che restano ancora meglio”.

Tra i giocatori rinati oggi c’è Benedetti, che prima era partito nel centrocampo a tre, poi è salito con il cambio Coda-Niang fornendo l’assist a Sibilli: “Lo conosco da tanto, mi è sempre piaciuto anche quando era più giovane, ho cercato subito di provarlo per quello che mi ricordavo e pure Sibilli lo ricordo quando era a Pisa, è uno che fa gol e sicuramente può migliorare ancora”.

Vieira è uscito fra gli applausi, forse per la prima volta in questa stagione. Il centrocampista è stato tra i migliori in campo, trasformato rispetto solo che a domenica scorsa: “Da quando ho cominciato a fare gli allenamenti l’ho subito preso in considerazione, oggi è stato uno tra i più positivi, poi ha avuto qualche problema fisico e crampi, ma fino a quel punto ha dato l’anima ed è quello che chiedo a tutti i giocatori, non ci si può accontentare del compitino”.

Che fosse cambiato qualcosa si è visto anche nel riscaldamento: tanti palloni, più intensità e una carica speciale a cura di Attilio Lombardo, osannato dai tifosi all’ingresso in campo: “Andava tolta quella pesantezza mentale – sottolinea Evani – questo gruppo è valido, era impensabile che si potesse trovare in questa situazione, ma quando giochi con timore e paura sembra che tu non sei allenato. Gli allenatori precedenti li hanno allenati bene. Noi abbiamo cambiato perché siamo abituati a lavorare in questo modo, è il calcio moderno. Anche le richieste tattiche e di esercitazioni sono cambiate e forse anche questo aspetto, per loro nuovo, gli ha cambiato un po’ gli atteggiamenti. Con Attilio ci ho giocato, siamo stati compagni di spedizione gli Europei, il rapporto va oltre il lavoro: siamo amici, lui anche con la voce urla più di me, ma non è solo io e lui, è tutto lo staff. Angelo Gregucci anche lui è stato nello staff di Roberto Mancini, ma anche gli altri che mi sono trovato qui sono stati collaborativi e devo ringraziarli”.

Evani conferma che la squadra ha provato molto di più, che ha recepito la fase difensiva, la grinta nei duelli, mentre il gioco dovrà migliorare, essere più fluido. “Il Cittadella è una squadra noiosa da affrontare, cerca molto i quinti, noi abbiamo cercato di concedere meno possibile sia corner sia calci da fermo, perché poteva farci male”.