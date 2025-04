Sampdoria-Cremonese, sabato 26 apre la prevendita dei biglietti

Genova. Sabato 26 aprile alle 10 apre la prevendita per Sampdoria-Cremonese, in programma il primo maggio alle 15 allo stadio Luigi Ferraris.

La società consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti online tramite il proprio canale ufficiale sampdoria.ticketone.it. I residenti nella regione Lombardia potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Cremonese. Inoltre, la vendita per tutti gli altri settori dello stadio è libera ad esclusione dei residenti nella regione Lombardia non possessori di Sampcard.

Questi i punti vendita: online su ticketone.it

online su ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati)

Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r (giovedì 1 maggio fino alle ore 13)

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale ( clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

per cercare la rivendita più vicina) Botteghino stadio di via Monnet (aperto solo nella giornata di giovedì 1 maggio a partire dalle ore 13) Costo dei biglietti NTERO RIDOTTO DONNA RIDOTTO UNDER 21 RIDOTTO UNDER 14 **INVALIDO 100 % *TRIBUNA ONORE 200,00 € N.D. N.D. N.D. N.D. TRIBUNA INFERIORE 80,00 € N.D. N.D. 40,00 € N.D. DISTINTI 20,00 € 10,00 € N.D. 10,00 € 10,00 € GRADINATA NORD 10,00 € 5,00 € 5,00 € N.D. N.D. SETTORE OSPITI 10,00 € N.D. N.D. N.D. N.D. Domani Carrarese-Sampdoria, come arrivare Domani alle 15, intanto, è in programma la trasferta in Toscana e la Carrarese ha comunicato il percorso che dovranno seguire i tifosi per raggiungere lo stadio “Dei Marmi”

I mezzi con cui arriveranno i tifosi blucerchiati dovranno uscire esclusivamente al casello di Massa dell’autostrada A12. All’uscita del casello autostradale mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da via Massa Avenza/SP3, quindi svoltare a destra su via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in via Dorsale quindi imboccare via Gotara, continuare fino alla rotonda e svoltare su via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare via Provinciale Carrara-Avenza proseguire fino all’incrocio con via Piave, svoltare e proseguire fino al parcheggio riservato ai tifosi. Si ricorda che l’accesso al Settore Ospiti è consentito dal Varco 3-Curva Sud, transitando attraverso via Piave.

Per chi raggiungerà Carrara in treno invece la stazione è Carrara-Avenza da cui si potrà raggiungere lo stadio con gli autobus 52, 53 e 54 (orari consultabili sul sito www.atnsrl.it).