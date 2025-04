Sampdoria, continua la preparazione in vista della Carrarese. Coda si è fermato per una botta alla gamba destra

Genova. Venerdì 25 aprile la Sampdoria affronterà, alle ore 15, la Carrarese allo stadio “Dei Marmi”. Al momento (ricordiamo che c’è da recuperare la gara contro la Juve Stabia rinviata per la morte di papa Francesco) le due squadre sono separate da tre punti in classifica, quella guidata da Calabro a quota 38 mentre i blucerchiati sono a 35, in piena zona play out.

Se la Samp arriva dalla vittoria contro il Cittadella, gara dove ha debuttato il neo allenatore Evani, la Carrarese arriva da due pareggi consecutivi: il primo proprio contro il Cittadella e l’ultimo contro il Catanzaro.

Continua così la preparazione dei blucerchiati e dopo una prima sessione di video analisi, sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco hanno svolto un allenamento pomeridiano a base esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su campo ridotto ad alta intensità.

Massimo Coda ha terminato anticipatamente la seduta per una botta alla gamba destra.

Continuano invece allenamenti differenziati per Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Individuali di gestione infine per Alex Ferrari, Giuseppe Sibilli, Lorenzo Venuti e Ronaldo Vieira che si riuniranno al gruppo nella giornata di domani, giovedì 24 aprile, quando è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di presentazione della gara di mister Evani.