Sampdoria-Cittadella LIVE (1-0): Sibilli porta in vantaggio i blucerchiati

SAMPDORIA-CITTADELLA 1-0 (64′ Sibilli)

73′ Altro tentativo in area di Sibilli, questa volta respinto dalla retroguardia ospite che poi spazza il pallone vagante.

71′ Punizione di Vita murata dalla barriera sampdoriana. Siamo entrati nella fase finale di questa partita: ogni istante è decisivo.

69′ Tripla sostituzione per il Cittadella: fuori Palmieri, Okwonkwo e Salvi per Amatucci, Rabbi e Casolari.

64′ Sibilli! Passa la Samp! Cross di sinistro di Benedetti dalla fascia destra con il numero 33 che intercetta di testa la sfera in rete: esplode di gioia il popolo blucerchiato, è 1-0 al Ferraris.

58′ Ammonito Depaoli per un fallo a centrocampo.

57′ Sostituzioni per la Samp: è il turno di Niang che prende il posto di Coda e di Meulensteen che subentra a Venuti.

54′ Corsa in solitaria di Palmieri che semina il panico in area di rigore bucando l’out di destra per mettere in mezzo: spazza via Benedetti. Samp più distante tra reparti in questa primissima parte di secondo tempo.

48′ Scambio Coda-Depaoli con quest’ultimo che prova il filtrante in area per l’inserimento di Sibilli: esce attento Kastrati.

Si riparte! Samp che ora attacca verso la Gradinata Sud.

Secondo tempo

Genova. Termina 0-0 il primo tempo tra Sampdoria e Cittadella, nonostante l’impegno i blucerchiati non sono riusciti a creare occasioni da rete importanti e subiscono una rete nel recupero del primo tempo da Okwonkwo poi annullata dal Var per fuorigioco.

Uno stadio a spingere nella stessa direzione, con il 9 di Luca Vialli esposto all’ingresso in campo e un messaggio di bentornato e sull’insegnare a onorare la maglia nella Sud, mentre nei Distinti la dedica sulla Sampdoria ai sampdoriani.

Prima novità è il modulo, un 4-3-3 con Venuti, Curto, Altare, Beruatto in difesa, a centrocampo Vieira, Ricci e Benedetti, tre gli attaccanti: Coda centrale, molto larghi Sibilli e Depaoli.

Partenza positiva per la Samp, entrata bene in campo. Il Cittadella prova ad arginare con il gioco falloso, subito ammonito Palmieri. Primo quarto d’ora in cui a fare la differenza è l’intensità con cui la Samp gestisce anche la fase senza palla, con Vieira che aggredisce, con palloni conquistati e un cipiglio più convinto. Con il passare dei minuti la partita assume un’inerzia che fa meno bene ai blucerchiati, visto che l’obiettivo è fare gol. L’unico tentativo degno di nota è al 25′: cross di Venuti, colpo di testa di Coda alto sopra la traversa. Il Cittadella non fa molto per provare a passare in vantaggio, ma si chiude bene e così la Samp spesso ricorre al lancio lungo senza però grande successo.

Nel recupero del primo tempo la rete del Cittadella su corner il var annulla per fuorigioco la rete di Okwonkwo che col destro nell’area piccola aveva insaccato l’1-0.

45’+2′ Finisce il primo tempo: reti bianche al Ferraris.

45’+1′ Incredibile! Okwonkwo segna il gol del 1-0 in mischia da corner che viene poi annullato dal var

45′ Due minuti di recupero.

44′ Arriva la prima ammonizione per la Samp: fallo di Venuti su Palmieri, è cartellino per il numero 18 blucerchiato.

42′ Sibilli dà largo a Venuti che mette in mezzo per Coda: esce in presa Kastrati, che si prende ancora i fischi da parte dello stadio per la sua battuta non proprio tempestiva.

41′ Terzo ammonito per i veneti: questa volta il giallo va a Okwonkwo.

40′ Cittadella che prova ad avanzare ma la Sampdoria è ben messa in campo. Si muove decisamente meglio la difesa blucerchiata schierata a 4, con Altare e Curto che si alternano bene in fase di copertura e la spinta in avanti di Beruatto e Venuti.

35′ Deviazione di Tronchini sul cross di Vieira, calcio d’angolo Samp. Battuta che viene poi allontanata dalla retroguardia ospite.

33′ Beruatto crossa in mezzo per Vieira che cade dopo l’elevazione lamentando un contatto falloso: non c’è nulla secondo Abisso. Pochi istanti più tardi una conclusione in corsa di Sibilli che viene murata.

31′ Tentativo di Okwonkwo murato da Curto, poi un altro fallo in attacco dei veneti. Fischiatissimo Kastrati: il portiere ospite ci sta impiegando più del dovuto a battere le rimesse dal fondo.

26′ Pallone perso da Coda, Pandolfi affronta Curto in 1 vs 1 che è bravissimo a recuperargli palla portandolo sull’esterno. Pandolfi poi effettua un fallo sulla ripartenza: ammonito anche lui.

24′ Cross dalla destra di Venuti che arriva sulla testa di Coda: pallone che finisce alto sopra la traversa.

23′ La Samp tiene il pallino del gioco provando a fare male alla difesa del Cittadella partendo dalla costruzione dal basso e poi sviluppare azioni situazionali, in base agli spazi.

18′ Ritorna in campo Vita, il capitano del Cittadella si era fatto male in caduta nel tentativo di impattare la palla arrivata in area da un cross dalla sinistra.

15′ Coda si fa trovare bene nello spazio e dà poi a Sibilli dal limite: tiro deviato, poi bloccato da Kastrati.

14′ Cross di Venuti per Coda: la palla sbatte su Kastrati, poi Beruatto prova a tenerla dentro l’area ma la difesa ospite spazza. Grandi applausi dallo stadio che sta vedendo un approccio decisamente positivo ad una partita fondamentale.

10′ Calcio di punizione battuto da Ricci: cross che arriva verso Altare che impatta ma la sfera finisce fuori.

7′ Samp partita con il baricentro decisamente offensivo, Cittadella in campo con un canonico 4-4-2.

5′ Calcio piazzato battuto in area dai blucerchiati, la palla viene poi messa in mezzo con Depaoli che viene anticipato sul più bello a pochi passi da Kastrati. L’atteggiamento è quello giusto per la Samp, i tifosi spingono.

4′ Arriva la prima ammonizione del match: Palmieri strattona Sibilli, è giallo.

3′ Il Ferraris è una bolgia: la Samp oggi è chiamata a fare un unico risultato, la vittoria.

E dopo una sciarpata dell’intero stadio sulle note di “Lettera da Amsterdam” e il boato inziale si parte: inizia Sampdoria-Cittadella!

Primo tempo

Le formazioni:

Sampdoria (4-3-3): 93 Cragno; 18 Venuti, 2 Curto, 26 Altare, 21 Beruatto; 4 Vieira, 8 Ricci, 80 Benedetti; 23 Depaoli, 9 Coda, 33 Sibilli.

A disposizione: 22 Ghidotti, 77 Chiorra, 5 Riccio, 15 Akinsanmiro, 17 Meulensteen, 19 Niang, 20 Oudin, 25 Ferrari, 28 Yepes, 72 Veroli, 84 Sekulov, 90 Abiuso.

Allenatore: Evani.

Cittadella (4-4-2): 36 Kastrati, 2 Salvi, 7 Pandolfi, 13 Capradossi, 16 Vita, 17 Tronchin, 24 Carissoni, 26 Pavan, 31 Okwonkwo, 32 Masciangelo, 37 Palmieri.

A disposizione: 78 Maniero, 4 Angeli, 5 Casolari, 6 Matino, 8 Amatucci, 18 Tessiore, 19 D’Alessio, 20 Voltan, 21 Rabbi, 28 Rizza, 35 Piccinini, 74 Sanogo.

Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Rossi di Rovigo e Luciani di Milano.

Quarto ufficiale: Rinaldi di Bassano del Grappa.

VAR: Meraviglia di Pistoia.

AVAR: Muto di Torre Annunziata

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 7.535 incasso 99.246

Genova. Dopo una settimana di grandi cambiamenti, che hanno portato al ritorno in blucerchiato di vecchie glorie totalmente focalizzate sulla missione salvezza, la Sampdoria torna in campo e la partita è la prima delle ultime sei finali di campionato. Al “Ferraris” arriva il Cittadella che in questo momento occupa l’ultimo posto disponibile fuori dalla zona playout a quota 35. Al momento sono tre i punti di GAP per la Samp ed è fondamentale andare a ridurre questo distacco, ritrovando determinazione e convinzione per riemergere da acque pericolosissime e scongiurare l’incubo della Serie C.

La prima formazione di mister Alberico Evani e Attilio Lombardo vede un nuovo schieramento. Blucerchiati in campo con il 4-3-3: Cragno in porta, difesa a quattro composta da Venuti, Altare, Curto e Beruatto, a centrocampo Vieira, Ricci e Benedetti con l’attacco a tre composto da Sibilli, Depaoli e Coda punta unica.

“La Sampdoria ai sampdoriani: bentornati!”, lo striscione posto nei distinti rivolto alle vecchie glorie blucerchiate tornate nel club con il compito di salvare la squadra. Alle 14 il corteo da Corte Lambruschini ha aperto la giornata dei tifosi, in massa al Ferraris per sostenere la squadra nel momento più difficile della stagione e lasciare alle spalle le dure contestazioni.