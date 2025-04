Sampdoria, Andrea Mancini: “E’ come una favola e di solito hanno un lieto fine. Dobbiamo tornare ad essere una famiglia”

Genova. Oggi, giovedì 10 aprile, è stato il giorno di Andrea Mancini e Alberico “Chicco” Evani. Il direttore sportivo e il nuovo tecnico si sono presentati alla stampa, nella prima conferenza ufficiale, e così è nata la nuova Sampdoria sotto la supervisione di Roberto Mancini, garante del progetto anche se non ha alcun ruolo all’interno del nuovo organigramma societario.

I due, insieme a tutto il resto dello staff tecnico, cercheranno di riportare alla Sampdoria spensieratezza e voglia di giocare e cercheranno di trasmettere serenità e senso di appartenenza. Insomma di ricreare una famiglia “perché la Sampdoria è sempre stata questo“, le parole di Andrea Mancini. Avranno il compito di tentare la permanenza in Serie b, ad oggi, missione complicata ma non impossibile “perchè le favole hanno sempre un lieto fine“, ha affermato il nuovo ds che è tornato in blucerchiato dopo quasi un anno dal suo addio.

“Per me è un’ emozione immensa. Grazie a Barcellona e Deco, sono potuto crescere. Grazie per avermi dato la possibilità di tornare”.

Che gruppo hai trovato?

“Io sono fermamente convinto che questa squadra ha dei valori più importanti di quanto visto fino ad oggi. Cosa è accaduto fino a lunedì non ci deve interessare, il passato non è più importante. Sono convinto che lavorando con persone che incarnano i valori della Sampdoria possiamo dare una mano ai ragazzi. I valori tecnici dei giocatori non si discutono”.

Lo scorso anno sono arrivati giocatori che potevano portare una scintilla. Quest’anno è mancato anche questo. C’è qualcuno che, a tuo parere, può accendere questa scintilla?

Non dobbiamo pensare all’anno scorso era una squadra diversa, una situazione completamente diversa anzi ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di tornare e continuare a costruire qualcosa che avevamo iniziato lo scorso anno. La proprietà ha allestito una rosa importante, però a volte il calcio è indecifrabile. Mi devo concentrare su questa ultima parte di campionato. La squadra ha valori tecnici importanti. Tutti i calciatori possono darci una mano, non c’è un giocatore più importante.

In questo momento che cosa farai? In cosa si dipana il tuo lavoro?

Non è facile entrare in corsa è un lavoro sicuramente diverso rispetto a quello che ho fatto lo scorso anno. Io mi metto disposizione 24h su 24 per tutti quanti. Cerchiamo di portare spensieratezza e sorrisi perché fanno il mestiere più bello al mondo. i giocatori devono scendere in campo e divertirsi perchè è la cosa più importante. Il nostro futuro e il Cittadella, dobbiamo pensare solo a quello.

Il calcio è fatto anche di avvenimenti strani ti saresti mai aspettato di tornare alla Sampdoria?

Mi dispiace anche un po’ perché quando si cambia significa che le cose non vanno bene e quindi sono dispiaciuto di vedere la Samp in questa situazione. Non mi sarei aspettato di tornare così velocemente saprei che sarei tornato ma non in così poco tempo. Sono più carico rispetto all’anno scorso.

Che idea ti sei fatto sul perché la Sampdoria è in quella posizione?

Come ho detto prima il calcio è indecifrabile, succedono delle cose per le quali non ti riesci a dare una spiegazione logica. Penso che la squadra abbia valori importanti. Sta a noi cercare di tirare fuori il massimo da questi ragazzi.

Quanto è importante riportare e avere un gruppo unito da tanti anni in una situazione del genere?

Il Presidente ha fatto un gesto importantissimo e ha cercato di ricreare questa famiglia che incarna i valori della Sampdoria. Sembra una favola ma è la realtà. Siamo felici, siamo contenti ora bisogna solo lavorare e pensare al campo per fare risultato.

Avete parlato con i giocatori per capire quali possono essere stati i problemi? Avete capito dove dovrete intervenire?

Dobbiamo cercare di portare spensieratezza e sorrisi, i ragazzi si devono divertire.

Com’è la situazione Borini?

E’ tornato con il gruppo, stiamo cercando di capire cosa si può fare o non si può fare però sicuramente ci può dare una grossa mano anche sotto il punto di vista del carisma.

Il pensiero in questi giorno sicuramente è andato a Vialli. Avrà sorriso a rivedervi tutti insieme.

“Certi amori non finisco mai”, canta Venditti. Questo mi fa pensare alla Samp perchè la società incarna proprio questo pensiero. Sono convinto che Luca sia qua con noi e ci può dare una mano

Roberto Mancini che ruolo ha? Immaginiamo non negherà una risposta al telefono se ci fosse bisogno. I tifosi sono emozionati a rivederlo qui Mancini.

Per me è mio padre mi darà consigli come ha sempre fatto. E’ il primo tifoso della Sampdoria e ha cuore a questa squadra. E’ la sua seconda pelle, ci starà vicino, avremo un contatto giornaliero perché lui ama la Samp.

Cosa chiedete ai tifosi in queste ultime sei partite?

Per me è la tifoseria più bella al mondo. Chiedo di continuare a supportare la squadra come hanno sempre fatto Abbiamo bisogno di loro senza i tifosi la Samp non sarebbe la quella che è. Tutti insieme usciremo da questa situazione.