Sampdoria, anche la BBC parla della possibile “impensabile retrocessione”

“Sampdoria, where did it all go wrong?“. Questo se lo domanda addirittura la BBC, colosso dell’informazione del Regno Unito che ha trattato della complicata situazione in casa Sampdoria. Con in copertina i gemelli del gol Vialli e Mancini, l’articolo ripercorre il percorso del club sin dalle origini, soffermandosi sul decennio d’oro tra il 1984 e 1994 con i sei titoli vinti, fino ai giorni nostri, tra i più complicati della sua storia.

Il rischio di una retrocessione in Serie C viene definito “impensabile” dai colleghi britannici “dopo tutti gli sforzi per tenere vivo il club“. E nei commenti sono tanti gli utenti britanni increduli per questo tracollo blucerchiato, ricordando quando vedevano la Samp nei suoi anni migliori.

A sei giornate dalla fine gli uomini di Semplici si trovano in acque pericolosissime. Il tempo per riprendersi c’è e le distanze sono ancora corte, ma ci vogliono le energie mentali e fisiche per far emergere le qualità tecniche. E il clima esterno, ovviamente, non è dei migliori: dopo l’ennesima batosta contro il Frosinone i tifosi hanno mostrato tutto il proprio sdegno contestando e fischiando fortissimo la squadra.

Ora i blucerchiati devono alzare la testa e fare il proprio dovere: il messaggio è arrivato anche oltremanica.