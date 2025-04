Sampdoria, allenamento a porte aperte al Mugnaini sabato pomeriggio

Genova. Il cambio di passo nella gestione della Sampdoria, anche nei rapporti coi tifosi, si fa sentire e domani, sabato 19 aprile, antivigilia della trasferta a Castellammare di Stabia, la società chiama i suoi sostenitori: porte aperte al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco.

In occasione dell’allenamento pomeridiano (in programma alle 15), i supporter blucerchiati potranno accedere liberamente al piazzale che delimita la nuova struttura riservata alla prima squadra (ingresso dalle ore 14:30).

Oggi intanto è proseguita la preparazione alla sfida in programma lunedì al “Menti” (ore 15.00). Dopo una prima sessione di videoanalisi, sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto un allenamento mattutino agli ordini di Alberico Evani e del suo staff a base di esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo delle palle inattive e partitella ad alta intensità durante la quale Ronaldo Vieira ha subito una botta alla caviglia sinistra e, in via precauzionale, ha interrotto anticipatamente la seduta.

Prima parte con il gruppo anche per Lorenzo Venuti che ha poi proseguito il personale programma di scarico al pari di Fabio Borini e Alex Ferrari. Individuali di recupero per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli.