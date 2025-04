Comunali, Silvia Salis incontra la comunità di San Benedetto al Porto

Genova. “È iniziato dal civico 12 di via San Benedetto, l’incontro con Silvia Salis, davanti a quel portone a cui lo stesso Don Gallo fu accolto l’8 dicembre 1970. Nello spazio è attivo il centro di raccolta di vestiti e oggetti, che vengono poi selezionati e smistati nei vari servizi della Comunità, e lo storico ufficio del Don, in cui incontrava qualsiasi tipo di persona, dalla più famosa e influente a quella più emarginata dalla società”.

Così una nota della Comunità di San Benedetto al Porto che ieri, martedì 29 aprile, ha avuto un lungo incontro con la candidata sindaca del centrosinistra, Silvia Salis.

“Un passo nell’ufficio accoglienza di Liliana Zaccarelli, la “Lilli” che ancora oggi si occupa di organizzare molti dei progetti di cui la Comunità si occupa e dare ascolto a chi bussa alla porta. La candidata sindaca ha anche visitato il vicino Teatro degli Zingari, HUB del progetto Ricibo, dove le associazioni coinvolte, circa 90, vengono e ritirano i generi alimentari e di prima necessità in eccedenza dai supermercati, per ridistribuirli”.

“Il Teatro è anche un vero e proprio social market, la “Bottega sul porto” in cui le persone segnalate dai servizi sociali di zona, che hanno bisogno di alimenti, in maniera anonima scelgono come in un piccolo supermercato, ciò che gli occorre La visita è stata un modo per introdurre uno dei temi chiave dell’incontro: tutto ciò che riguarda le politiche del cibo in città e la mancanza di un sostegno strutturato, concreto e duraturo da parte del Comune”.

Nella Comunità di Accoglienza di via Buozzi 17 l’incontro è entrato nel vivo: “Tutti sanno un po’ come la pensiamo, puoi immaginare come ce la siamo passata in questi anni, riguardo ai bisogni delle persone in condizioni più fragili – ha esordito Marco Malfatto, presidente della Comunità di San Benedetto – Don Gallo prendeva posizioni pubbliche rispetto alle persone che si candidavano, e ora noi ereditiamo questa passione politica, anche perché noi qui facciamo politica con ogni progetto di cui ci occupiamo, dobbiamo per forza dialogare sui temi che ci stanno a cuore. Siamo preoccupati e volevamo confrontarci su alcuni temi per capire qual è il tuo sguardo” . Sul tema di sostenibilità del cibo per tutte le persone, povertà e gestione delle eccedenze alimentari, Ricibo è un progetto di cui la Comunità è molto orgogliosa, un vera eccellenza in città. “I dati dei report ci dicono che l’8% della popolazione di Genova accede a un servizio di distribuzione cibo – ha continuato Marco Malfatto – e le varie Amministrazioni non hanno mai dato un contributo concreto e diretto. Noi crediamo che le buone prassi debbano diventare politiche per poter continuare ad agire” .

(Credits per le foto Cruo Studios)