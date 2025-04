Rugby, pallavolo, hockey prato e basket: il fine settimana del Cus Genova

Genova. Doppia sfida decisiva per il CUS Genova Rugby: femminile in Serie A contro il Rugby Parabiago, maschile in Serie B contro il Rugby Cernusco. Doppio impegno anche per il CUS Genova Volley: prima maschile in Serie B contro il Volley Cecina, prima femminile in Serie D contro Valdimagra Volley. Sfida esterna di Serie C contro Campus Piemonte Basket per il CUS Genova Basket. Sfida di Serie B prato per il CUS Genova Hockey al Campo Arnaldi contro HC Genova.

RUGBY. Domenica di passione per il CUS Genova Rugby. Da un lato la prima squadra femminile, guidata da Domenico Grassotti e attesa dall’ultimo turno del Girone 1 del campionato nazionale di Serie A nel big match contro la capolista Rugby Parabiago domenica alle 15:30 al Campo Chiolo di Monza. Le Biancorosse vogliono vendicare la sconfitta dell’andata, arrivata all’ultimo minuto, a caccia di una prestazione utile o al sorpasso sulle avversarie o all’ottenimento del miglior secondo piazzamento in ottica semifinali.

Penultima sfida, invece, per la prima squadra maschile, guidata da Paul Marshallsay e impegnata nel Girone 1 di Serie B contro il Rugby Cernusco in trasferta domenica alle 15:30. Gli Universitari sono obbligati a vincere per rimanere in scia dello Stade Valdôtain Rugby, prima della classe a quattro lunghezze di distanza, in attesa dell’ultima di campionato, in cui il CUS affronterà la Pro Recco Rugby nel classico della palla ovale ligure.

VOLLEY. Doppia sfida anche per il CUS Genova Volley nel weekend. La prima squadra maschile, a un passo dalla salvezza nel Girone D di Serie B, guidata da Fabrizio Schembri, sfiderà il Volley Cecina al PalaFrontera, nel livornese, undicesimo a 14 lunghezze di distanza. Penultima di Stagione Regolare anche per la prima squadra femminile, guidata da Tiziano Caponi nel Girone B di Serie D. Le Biancorosse sfideranno Valdimagra Volley sabato alle 20:30 a caccia di punti importante in chiave salvezza. Universitarie attualmente decime, virtualmente ai Playout, mentre le spezzine si trovano al quarto posto con ancora speranze in ottica Playoff.

BASKET. Trasferta a Corneliano d’Alba per il CUS Genova Basket nel campionato nazionale di Serie C. La squadra di Coach Pansolin è attesa dal big match di oggi, alle 20:45, contro Campus Piemonte Basket, attuale terza della classe. Già sicuri del quarto posto, i Biancorossi in caso di vittoria e in caso di sconfitta di Campus nell’ultimo turno, in prossima il prossimo fine settimana.

HOCKEY. Prima sfida valevole punti reali in classifica per il CUS Genova Hockey nel Girone C di Serie B Prato. La squadra di Franco Ferrero, dopo aver ottenuto due vittorie contro Genova Hockey 1980 Legends e HC Genova Riserve e una sconfitta con CUS Pisa Hockey Riserve, affrontano la prima sfida contro una squadra che non è fuori classifica. Domenica alle 09:00 al Campo Arnaldi i Biancorossi se la vedranno con l’HC Genova.