Rossiglione e l’auto giù dal ponte, il racconto del testimone: “Vivo grazie a due ragazzi”

Genova. Sono ancora serie le condizioni di salute dell’uomo di settant’anni che ieri pomeriggio è precipitato insieme alla sua auto giù da un ponte a Rossiglione, finendo nel greto del torrente Berlino. Oggi però non si potrebbe parlare di ricovero e guarigione, sebbene complicati, se nei secondi successivi all’incidente due “angeli” non si fossero precipitati a soccorrerlo nei primi secondi della tragedia.

A raccontare questa storia un lettore di Genova24, Maurizio, che in queste ore ha voluto condividere con noi quello cha ha visto: “La caduta è avvenuta in pochi secondi, ma il rumore dello schianto ha immediatamente attirato l’attenzione di tutta la zona – racconta – io transitavo in auto è ho potuto vedere la scena: in quei minuti due ragazzi, due giovani giardinieri, stavano lavorando nel giardino della adiacente casa di riposo San Giuseppe. Alla vista di quanto era appena accaduto i due si sono immediatamente precipitati nel greto del torrente per soccorrere il malcapitato”.

Un intervento tempestivo che di fatto ha permesso il salvataggio dell’uomo: “Nella caduta l’auto è finita cappottata nel torrente e l’uomo era di fatto bloccato nell’acqua e rischiava di annegare – racconta il lettore di Genova24 – Senza l’intervento di quei ragazzi i soccorritori avrebbero recuperato una salma”.

Il ponte sul torrente Berlino con la sezione apribile per l'accesso in alveo

Il nostro lettore poi ci lascia con un commento: “Al di là del motivo per cui il conducente dell’auto ha urtato la ringhiera, mi ha colpito il fatto che la stessa ringhiera in quel punto fosse apribile e chiusa con un semplice lucchetto – segnala – quindi, forse, non ha svolto la sua funzione”. Su questo particolare le precisazioni dell’amministrazione comunale di Rossiglione: “La ringhiera, costruita secondo le normativa, è apribile per l’accesso in alveo – spiega il sindaco Omar Peruzzo contattato da Genova24 – ma l’impatto si è verificato nella parte precedente il cancello, con l’auto che ha sradicato il pilastro a monte. Tanto che il cancello e il lucchetto è rimasto chiuso, chiaramente trascinato poi dall’urto del mezzo”.