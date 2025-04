Rolli Days, sabato 3 maggio palazzi aperti fino a mezzanotte con musica dal vivo

Genova. Sabato 3 maggio via Garibaldi si anima anche dopo il tramonto, con le aperture serali di Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tursi, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso che saranno visitabili fino a mezzanotte. Anche per queste visite serali è necessaria la prenotazione tramite il sistema Happy Ticket.

La musica dal vivo accende i Rolli Days con un doppio spettacolo internazionale curato da Forevergreen/Electropark e a ingresso libero.

In via Garibaldi, di fronte a Palazzo Tursi, dalle 20 va in scena la musica della violinista e compositrice Laura Masotto, fresca di esibizione in alcuni dei festival più interessanti della scena post-classica, indie e avant-gard-e come Haldern Pop Festival, Hemmersdorf POP Festival, Ypsigrock oltre agli spettacoli di apertura per Hania Rani e Joep Beving.

L’artista presenta in prima italiana The Spirit Of Things, nuovo lavoro discografico strumentale derivato dal mondo della musica ambient e classica, realizzato in collaborazione con alcune delle figure più cult della scena elettronica come Robert Lippok (già parte dei To Rococo Rot e vera leggenda dell’elettronica tedesca) e il produttore greco/berlinese post-classico con tocchi minimal techno Hior Chronik. A seguire, alle 21.30, nel cortile di Palazzo Tursi spettacolo di dance elettronica di Brian Fejká accompagnato da un lavoro di light design.