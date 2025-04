Rolli Days, la sede Bper apre la balconata e la galleria di quadri coi capolavori del Barocco

Genova. Anche per l’edizione di primavera 2025 dei Rolli Days il centro espositivo genovese de La Galleria BPER, main sponsor della manifestazione anche quest’anno, apre al pubblico i propri splendidi saloni, la balconata all’ultimo piano che offre una vista unica sul porto antico e il centro storico e la ricchissima quadreria coi suoi capolavori che testimoniano tutto il fascino e l’importanza della grande stagione artistica del Barocco genovese

Nelle sale del 14esimo piano della sede di via Cassa di Risparmio i visitatori potranno ammirare le opere di grandi maestri europei come Anton Van Dyck, il Veronese, Bernardo Strozzi, il Guercino, il Cavalier d’Arpino, Domenico Piola, Giulio Cesare Procaccini, Andrea e Gregorio De Ferrari, Domenico Fiasella ed altri interpreti dei fasti del Secolo dei Genovesi.

Ma i Rolli Days di maggio in Bper non saranno soltanto dedicati agli old masters della collezione. In occasione della coincidenza dei due weekend di apertura della sede con l’appuntamento di Euroflora 2025, anche La Galleria BPER offrirà un omaggio alla bellezza della natura della Liguria proponendo l’esposizione Rubaldo Merello. Colori di Liguria. Fiori e natura dalla corporate collection La Galleria BPER che presenterà i dipinti dell’artista di proprietà della banca, dal prezioso vaso di fiori di Riviera alle vedute sognanti del Tigullio, raramente visibili al grande pubblico.

L’appuntamento è quindi presso la sede BPER di Genova in via Cassa di Risparmio, 15

Sabato 26 aprile dalle 14.00 alle 19.00

Domenica 27 aprile dalle 10.00 alle 19.00

Sabato 3 e domenica 4 maggio dalle 10.00 alle 19.00