Torna Robot Valley Genova, dal 10 aprile installazioni artistiche, incontri e laboratori

Genova. Dopo il successo della prima edizione, torna Robot Valley Genova, l’evento che si conferma come un’importante occasione di incontro e approfondimento sui temi della robotica, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. In programma due grandi appuntamenti nella città di Genova.

Dal 10 al 16 aprile 2025 in Largo Pertini, Angel Robot, un’installazione tecnologica dell’artista Marco Nereo Rotelli con la collaborazione di Alessio Bertallot (musica), Luca Marazzina e Antonio Alfano (tecnologie), con il supporto di Elital.

Dal 10 al 12 aprile 2025, a Villa Bombrini di Cornigliano, tre giorni di conferenze, installazione artistica e mostra di fotografia digitale, laboratori e dimostrazioni di robot.

Organizzato da Raise (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment) con il coordinamento dell’Università di Genova, Cnr e dell’Iit e con il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria, l’evento si propone di coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza e nell’approfondimento delle innovazioni che stanno trasformando il nostro quotidiano e il futuro delle nostre città.

Robot Valley Genova mette in relazione robotica e intelligenza artificiale con arte e territorio, per rappresentare l’essere umano al centro del progresso tecnologico. Una visione in cui scienza e tecnologia saranno temi decisivi e sempre più legati a persone, cultura e ambiente.

In Largo Pertini, all’interno di un container futuristico, l’ologramma realizzato dall’artista Marco Nereo Rocco con il digital designer Antonio Alfano accoglierà il pubblico dal 10 al 16 aprile, dalle 9.30 alle 18.00. Angel Robot è un angelo meccanico che danza e vuole comunicare la necessità della comprensione fra essere umano e macchina. L’ologramma-robot donerà poesie al pubblico generate dall’intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione con Luca Andrea Marazzina. La notte l’installazione sarà animata dalla proiezione dei versi che l’artista ricevette in dono da Edoardo Sanguineti, omaggio al poeta genovese.

A Villa Durazzo Bombrini l’evento dal 10 al 12 aprile ospiterà un ampio programma che include un’installazione artistica, una mostra di fotografia digitale, incontri con istituzioni, esperte ed esperti, sessioni di aggiornamento scientifico, talk pubblici e laboratori pratici per esplorare le nuove frontiere dell’innovazione e del progresso tecnologico, con particolare attenzione a un approccio human-centered.

La tre giorni di Robot Valley avrà come fulcro la valorizzazione delle realtà locali: in Liguria, infatti, sono presenti alcuni dei più importanti laboratori di ricerca italiani, impegnati in progetti scientifici che esplorano l’interazione tra l’essere umano e le macchine intelligenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e del lavoro.

Il pubblico potrà esplorare non solo gli sviluppi scientifici più avanzati, ma anche l’impatto delle tecnologie nel nostro quotidiano, in un evento pensato per tutti: scuole, famiglie, ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti universitari e di dottorato.

L’artista Alessandro Piano ha creato per Robot Valley Genova 2025 l’installazione Alter Ego Maxi RAISE, una scultura in vetroresina di 170 cm con il corpo cavo che ospiterà un acquario di acqua salata e che sarà esposta a Villa Durazzo Bombrini. L’acqua contenuta in ricircolo ospiterà Alter Ego BIG LUDO (scultura di 40 cm), dono dell’artista al progetto RAISE, che è stato in mare per 9 mesi e che ha accolto sul suo corpo una varietà di microrganismi.

La sala del camino della villa ospiterà, inoltre, la mostra di fotografia digitale RAISE The Future. Le immagini sono state co-create con l’intelligenza artificiale dal CNR in collaborazione con il Team Comunicazione di RAISE, in occasione dell’ultimo “Roma Fotografia – Future”. Il termine “co-creata con AI” racchiude un processo creativo articolato in più fasi, in cui la scelta della tecnologia è importante, ma l’immaginazione umana e la concettualizzazione degli scenari da parte del team creativo rimane fondamentale.

Le immagini vogliono presentare la visione di RAISE sul futuro, con AI e Robotica a supporto dell’essere umano e del territorio. Tutte le foto in mostra sono ispirate ai progetti concreti, alle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attualmente in corso nell’ecosistema, proponendo uno scenario futuro, inclusivo e sostenibile, dove la qualità della vita viene supportata dalla robotica e dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale generativa è uno strumento potente, ma spesso suscita dubbi e timori, soprattutto in chi non la conosce da vicino. Per esplorare l’AI e iniziare ad utilizzarla in modo divertente e consapevole, in collegamento alla Mostra RAISE the Future, CNR – Istituto per le Tecnologie Didattiche propone approfondimenti, all’interno del programma dei laboratori, guidati dal team creativo.

Nei laboratori didattici – a cura di Festival della Scienza, Scuola di Robotica e CNR – Istituto per le Tecnologie Didattiche – bambine e bambini, ragazze e ragazzi e famiglie avranno la possibilità di scoprire e sperimentare in modo interattivo il mondo della robotica e dell’intelligenza artificiale, interagendo con robot avanzati impiegati nei progetti di ricerca dei partner dell’ecosistema RAISE (CNR, IIT, UniGe) o imparando a co-creare immagini con l’AI insieme ai ricercatori del CNR.

A ingresso gratuito, nei primi due giorni di evento i laboratori didattici sono dedicati esclusivamente alle scuole, mentre sabato 12 aprile sono aperti al pubblico, sino ad esaurimento posti. Per questo motivo, è consigliata la prenotazione con email a: info@festivalscienza.it

Durante tutto l’evento, sarà possibile assistere a dimostrazioni robotiche in tempo reale, curate dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e dall’Università di Genova (UniGe). I gruppi di ricerca che hanno progettato i robot saranno presenti per spiegare il funzionamento e le applicazioni delle tecnologie, offrendo uno spunto di riflessione sui futuri sviluppi e sulle sfide che la robotica e l’intelligenza artificiale pongono alla società. L’accesso alle dimostrazioni è gratuito e non richiede prenotazione.