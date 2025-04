Morto durante un’escursione in canoa: sabato l’ultimo saluto al giornalista Roberto Pettinaroli

Genova. Si terranno sabato 5 aprile alle 11.30 alla Società Economica di Chiavari gli ultimi saluti a Roberto Pettinaroli, giornalista e già responsabile della redazione del Levante del Secolo XIX morto durante un’escursione in canoa nel golfo del Tigullio.

La notizia della morte di Pettinaroli ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e i tanti colleghi che hanno avuto modo di lavorare con lui nel corso degli anni. L’ex giornalista, in pensione da un anno, era uscito mercoledì mattina intorno alle 10 per un giro in canoa ma è stato probabilmente sorpreso dal vento di grecale, dalle correnti e dal mare agitato al largo.

Al pomeriggio la figlia, non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo, ha dato l’allarme. La canoa era stata ritrovata poco dopo, il corpo senza vita il giorno successivo al largo di Santa Margherita Ligure.

Pettinaroli lascia la figlia Erika, la moglie Arianna e tantissimi tra parenti, amici e colleghi che gli hanno voluto bene. La famiglia ha invitato chi vorrà ricordarlo a effettuare offerte in favore del Comitato Assistenza Malati del Tigullio o dell’Istituto per il Baliatico.