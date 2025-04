Rivarolo, lite in strada a colpi di spranga: un ferito grave in ospedale

Genova. Una lite tra due uomini scoppiata in via Teglia, a Rivarolo, è degenerata in violenza con uno dei due colpito dal rivale alla testa con una spranga di ferro e portato d’urgenza in ospedale con una commozione cerebrale.

È successo intorno alle 14.30. La dinamica dell’aggressione e le cause non sono chiare, ma il ferito è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale San Martino intubato e con un grave trauma cranico.

Sul posto l’automedica e le ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto e della Croce Rosa Rivarolese, che hanno accompagnato anche l’altro uomo al San Martino, in codice giallo. Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla polizia, intervenuta con le volanti.