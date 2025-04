Rivarolo, 31enne colto sul fatto dalla polizia mentre ruba da un’auto in sosta: arrestato

Genova. Un 31enne algerino è stato arrestato in flagranza dalla polizia per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. È successo la scorsa notte in piazza Pallavicini a Rivarolo.

Una pattuglia del commissariato Cornigliano in transito ha notato l’uomo in una posizione anomala nei pressi di una vettura parcheggiata. Avvicinandosi si vedeva chiaramente che l’auto aveva il vetro infranto e il 31enne stava frugando all’interno.

Fermato dagli operatori, ha tentato di fuggire cercando di divincolarsi e sputare sugli agenti.

Portato in questura e identificato, a suo carico sono emersi numerosi precedenti di polizia. L’uomo è stato denunciato a piede libero, fatta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.