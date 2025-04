Rissa a bottigliate in piazza Caricamento: 26enne fermato per tentato omicidio

Genova. È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio l’uomo che, nella tarda serata del 28 aprile, ha aggredito a bottigliate un 17enne tunisino ferendolo gravemente a un polmone. Si tratta di un operaio 26enne senegalese, individuato in via della Maddalena dai carabinieri.

I motivi alla base dell’aggressione non sono chiari. I militari del nucleo operativo della compagnia centro hanno accertato che in piazza Caricamento è scoppiata una rissa tra due gruppi rivali, e che a un certo punto uno dei contendenti ha preso una bottiglia, l’ha spaccata e con il coccio si è lanciato contro il 17enne colpendolo alle spalle.

Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato ed è in prognosi riservata. I carabinieri hanno subito avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, sia pubbliche sia private, e passando al setaccio le vie del centro storico hanno individuato e identificato l’aggressore.

I militari hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo e hanno trovato gli abiti che indossava al momento dell’aggressione, oltre a 13 dosi di mdma e alcuni grammi di hashish. Il sospetto è che la rissa possa essere scoppiata per questioni legate allo spaccio, ma tutto è ancora al vaglio degli inquirenti. Il 26enne è stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Marassi.

Da parte dei residenti e dei commercianti della zona, intanto, salgono le proteste. Da tempo infatti denunciano una situazione insostenibile nella zona di Sottoripa, l’ultimo episodio eclatante, molto simile a quando accaduto lo scorso 28 aprile, ad agosto 2024, quando un uomo era stato accoltellato sotto i portici in un sabato pomeriggio davanti agli occhi di passanti e turisti. Ed è passato meno di un mese da quando è stata inaugurata la nuova piazza Caricamento dopo un cantiere durato mesi: “Mla immagino piena di giovani, una porta di ingresso per il centro storico verde e con sedute che diventi una zona di socialità, in coerenza con la nostra visione e con il Piano Caruggi”, si era auspicato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi”.