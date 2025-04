Rio Maltempo, lievitano i costi per la messa in sicurezza: “Lavori al via a luglio”

Genova. Aumentano i costi per la messa in sicurezza del rio Maltempo, a Certosa, che deve essere messo in sicurezza con uno scolmatore.

La giunta comunale ha approvato il nuovo piano economico per i lavori alla luce di un incremento di costi di 4 milioni e 300mila euro rispetto ai 20 milioni e 860mila previsti inizialmente.

L’aumento dei costi è emerso nel corso degli approfondimenti tecnici e nel passaggio al progetto esecutivo, e sarà il Comune a occuparsene anche se, come ha sottolineato il facente funzioni Pietro Piciocchi, “andrò a Roma a chiedere che vengano stanziati dal governo”.

I lavori partiranno a luglio e sono già stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese Cospef ed Edil Merello Portofino. Dovrebbero durare 28 mesi, e concludersi dunque intorno a novembre 2027.

“Stiamo aspettando le verifiche del progetto esecutivo e la relativa approvazione per la consegna dei lavori – continua Piciocchi – I residenti chiedono inoltre gli indennizzi di cantiere, e lo comprendo perché ce l’hanno proprio sotto casa. Questo è intervento benedetto che andrà a rivalutare i loro appartamenti, ma in questo momento le somme non ci sono ancora, mi sono preso l’impegno di quantificare quanto necessario per trovare gli indennizzi necessari”.