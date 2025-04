Rifiuti sanitari speciali, Bizzarro (Uil Liguria): “Subito un tavolo di monitoraggio permanente”

Genova. In merito alla gara regionale per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sanitari speciali, si è svolta un’audizione in Regione presso la Stazione unica appaltante.

“La gestione dei rifiuti sanitari nella nostra regione sia un tema delicato e strategico che implica tutela dei lavoratori coinvolti, rispetto della clausola sociale ma anche l’applicazione del Ccnl Igiene ambientale per evitare il dumping contrattuale, sicurezza e formazione, trasparenza e tracciabilità, governance partecipata del servizio”, osserva la Uil Liguria.

“Riteniamo che la Regione debba promuovere un tavolo di monitoraggio sindacale permanente durante tutta la durata dell’appalto. Questo consentirebbe di monitorare gli effetti occupazionali e ambientali, intervenire in caso di criticità, mantenere una linea costante di dialogo tra enti pubblici, operatori e rappresentanze dei lavoratori. In tal senso, richiamiamo come esempio positivo quanto previsto all’art. 12 del Protocollo d’intesa approvato con DGR 300 – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario regionale Uil Liguria – La gara regionale relativa all’affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari speciali, pericolosi e non, prodotti dalle aziende sanitarie pubbliche liguri, ha implicazioni rilevanti non solo in termini ambientali e organizzativi, ma anche e soprattutto occupazionali, sociali e di salute pubblica”.

La Uil intende richiamare come esempio positivo quanto previsto all’articolo 12 del Protocollo d’intesa approvato con DGR 300/2022, relativo alla programmazione congiunta Regione–Enea in ambito energetico. “Un modello di governance multilivello, tecnico e partecipativo, che riteniamo replicabile anche per ambiti come quello sociosanitario e ambientale per governare i processi di transizione energetica”, chiude Bizzarro.