Ribaltamento a mare, piantato l’ultimo palo: vibrazioni e martellate stanno per finire a Sestri Ponente

Genova. Boccata d’ossigeno per Sestri Ponente, il quartiere-città di Genova che da tempo sta convivendo con le rumorose lavorazioni del maxi cantiere del ribaltamento a mare: dopo mesi di “martellamento”, infatti, nella giornata di ieri è stato piantato l’ultimo dei 269 pali previsti per la realizzazione di una nelle nuova banchine. Mei prossimi giorni – oggi sono stati segnalati ancora rumori e vibrazioni – questa parte dei lavori dovrebbe terminare.

A darne notizia l’assessore Mauro Avvenente, rispondendo questa mattina in Sala Rossa al question time del Consiglio comunale: “Questo calvario per i cittadini che hanno dovuto confrontarsi e convivere con questa rumorosità e con queste vibrazioni è stato concluso – ha spiegato in aula – pali infissi sono stati appunto 269, e per tutti non sono possiamo dire che le rilevazioni non hanno evidenziato superamenti delle soglie imposte dalla normativa”.

Rumore a norma, sì, ma che durante le lavorazioni è udibile da praticamente tutto il ponente cittadino, da Sampierdarena a Pegli, come confermato dallo stesso Avvenente: “Quando mi capitava di camminare sul lungomare pegliese sentivo i rumori del maglio che colpiva i pali per conficcarli nel fondo marino”.

L’interrogazione sull’avanzamento dei lavori a Sestri Ponente è stata presentata dal consigliere di maggioranza Federico Barbieri, Orgoglio Liguria, che per qualche tempo era anche stato considerato papabile candidato del centrodestra per il municipio Medio Ponente, poi scalzato da Nunzio Rondoni, Forza Italia. Barbieri ha chiesto alla giunta specificamente “per quanto tempo ancora i cittadini di Sestri Ponente dovranno sostenere questo calvario quotidiano?” aggiungendo che “i tempi precisi sono un dovere dell’amministrazione e il metro su cui i cittadini possono misurare il valore di una determinata amministrazione”.

Un calvario lungo mesi

Con la sistemazione dell’ultimo palo, quindi, si inizia a chiudere una fase molto critica delle lavorazioni del maxi cantiere del ribaltamento a mare, che produceva rumore udibile in tutto il quartiere – e non solo – ma anche vibrazioni. Una situazione che ha creato parecchi disagi per la popolazione del quartiere, documentati innumerevoli volte anche da Genova24.

In questi mesi diverse sono state le assemblee pubbliche organizzate da cittadini e partiti, per chiedere chiarezza soprattutto per quanto riguarda i danni subiti da alcune abitazioni della zona, i cui residenti hanno lamentato la comparsa di crepe e ammaloramenti. Famoso il caso di una casa evacuata a metà, a causa di alcune profonde fessurazioni spuntate solo in alcune tramezze.

E poi la questione dell’apertura del tavolo Pris, ancora da definire: se Assoutenti, infatti, ha incentrato il suo intervento per ottenere risarcimenti sui danni dimostrati, altri cittadini si sono mossi, grazie anche all’intervento di consiglieri municipali e forze politiche di opposizione, come Sara Tassara e Filippo Bruzzone (Linea Condivisa) si è arrivati alla richiesta da parte del Consiglio regionale di chiedere l’apertura di un tavolo Pris che possa trovare una forma di risarcimento per tutti i cittadini interferiti durante i lavori terminati a futuri per la grande opera che cambierà ancora una volta il volto e la vita di Sestri Ponente.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha aperto una tavolo di confronto con Fincantieri, per trovare un accordo sulle compensazioni per il territorio: secondo quanto detto dal sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, si starebbe lavorando ad un accordo per la riqualificazione di Villa Rossi, storico polmone verde del quartiere.