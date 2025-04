Regione Liguria, contributi fino a mille euro per le patenti speciali di guida

Genova. Regione Liguria ha emesso un nuovo bando che prevede l’assegnazione di un contributo, fino a mille euro, a copertura delle spese effettuate per il conseguimento o la riclassificazione delle patenti speciali di guida nell’anno 2025. Alla Consulta regionale disabili è affidata la gestione dell’istruttoria e la conseguente erogazione dei contributi.

“Con questo decreto – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali Massimo Nicolò – abbiamo voluto riproporre una misura volta a promuovere la vita indipendente e autosufficiente delle persone con disabilità. Con questo contributo vogliamo quindi offrire un altro importante sostegno per favorire il più possibile la mobilità e l’autonomia di tutti coloro che vogliono prendere la patente speciale. Si tratta di una misura che abbiamo creato in Liguria e di cui siamo particolarmente orgogliosi visto che siamo i primi in Italia ad aver adottato questo sistema per sostenere la libertà di spostamento delle persone disabili”.

Il bando e i relativi allegati (tra cui il modello di domanda) sono disponibili sul sito istituzionale di Regione Liguria, nelle sezioni “Welfare” e “Bandi e avvisi”:

https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html

https://www.regione.liguria.it/homepage-welfare.html