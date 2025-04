Regione Liguria, Bucci cancella la riforma dei sottosegretari e punta sui nuovi assessori

Genova. Il presidente ligure Marco Bucci rinuncia – almeno per ora – all’introduzione dei sottosegretari nell’ordinamento regionale e punta unicamente ad ampliare la giunta. È ciò che risulta dagli emendamenti alla riforma dello Statuto approvati dalla giunta lo scorso 27 marzo, secondo quanto riportato oggi dall’agenzia Dire.

Già a fine marzo il governatore aveva annunciato che il testo della riforma, passato in Consiglio regionale in prima lettura, sarebbe stato spezzato in due tronconi, dando priorità al provvedimento che consentirebbe di adeguare automaticamente il numero di assessori e consiglieri a seconda delle disposizioni nazionali. Dei quattro sottosegretari previsti nella versione originaria “potremmo anche non avere bisogno“, aveva detto Bucci.

Ora, invece, uno degli emendamenti depositati dalla giunta e pronti per essere discussi nella prossima commissione consiliare elimina completamente la parte sui sottosegretari. In questo modo la legge statutaria dovrà ricominciare l’iter di approvazione in aula (che prevede due delibere consecutive in Consiglio a distanza di almeno due mesi), ma al tempo stesso Bucci otterrà il probabile effetto di neutralizzare lo spauracchio del referendum che l’opposizione avrebbe i numeri per chiedere (bastano un quinto dei consiglieri regionali o 50mila elettori).

“Se gli assessori arriveranno più in fretta non nomineremo i sottosegretari. Ma è opportuno farlo perché la nostra Regione è penalizzata“, aveva spiegato Bucci. Al momento le leggi nazionali vincolano il numero di assessori a un quinto dei consiglieri con arrotondamento per eccesso, quindi gli attuali sette componenti. Con la nuova norma, se approvata, la Liguria si adeguerà al “numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica”. In caso di variazioni – che il presidente attende dal governo Meloni nei prossimi mesi – basterà un decreto del presidente per ampliare la squadra. La stessa formulazione è estesa ai componenti del Consiglio regionale: in tal caso bisognerebbe aspettare la prossima legislatura per avere più assessori.

Nella legge di riforma si menziona il principio di “neutralità finanziaria“. Gli eventuali assessori in più (così come i consiglieri) andranno pagati, ma Bucci ha sempre assicurato che le risorse sarebbero state reperite all’interno del bilancio del Consiglio regionale, senza intaccare altre voci di spesa.