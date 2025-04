Referendum, Rifondazione: “Questa mattina sotto la Rai contro il silenzio dei governanti”

Genova. “Inaccettabile che, a poco un mese dai referendum – 8 e 9 giugno – servizio pubblico, privato, giornali e televisioni si rifiutino di parlarne c’è la volontà esplicita di nascondere tale scadenza a cittadine e cittadini”.

Questo il commento di Jacopo Ricciardi, co segretario regionale di Rifondazione Comunista e Gianni Ferretti Segretario Provinciale durante il presidio promosso dalla Cgil che si è tenuto a Genova davanti alla sede Rai. “Il nostro partito sta operando senza sosta affinché tanto i 4 quesiti con cui si tenta di migliorare le condizioni di vita nei posti di lavoro, promossi dalla Cgil quanto quello, di cui siamo anche co promotori, per modificare la legge sulla cittadinanza, raggiungano il quorum necessario, 50% +1 delle/gli aventi diritto e invitano a votare SI a tutti i quesiti referendari. Ma sembra che di questi temi non si debba tenere conto, gran parte del Paese non sa nemmeno quando e per cosa si vota”.

“Ipocriti poi i peana sull’assenteismo dilagante e sulla distanza dalle istituzioni. Non informare, di fatto censurare le notizie rispetto a temi così rilevanti, confidando nella non partecipazione al voto per eliminare l’ostacolo “fastidioso” della partecipazione e della consapevolezza popolare si configura come l’ennesimo attacco alla democrazia a cui tutte le forze di opposizione, politiche, sociali e culturali hanno il dovere di opporsi con ogni mezzo”