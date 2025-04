Recco, scattano i lavori di consolidamento della scarpata in via Ponte di Legno

Recco. Partiranno martedì 8 aprile i lavori di consolidamento della scarpata lungo via Ponte di Legno, nel tratto che collega il centro con le frazioni Verzemma e Ageno, iniziando poco oltre il sottopasso autostradale.

Necessario per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del versante, l’intervento comporterà modifiche temporanee alla viabilità. L’attività, affidata alla ditta Ecogrid, prevede il rinforzo di un fronte roccioso per circa 60 metri mediante la posa di reti metalliche armate e chiodature, come da progetto approvato dalla Giunta Gandolfo.

Si tratta di un’operazione importante ufficialmente annunciata dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. Il primo cittadino di Recco spiega che “l’obiettivo primario dell’opera è contrastare il rischio di distacchi di materiale lapideo che potrebbero interessare la strada sottostante, garantendo così la sicurezza e migliorando la mobilità dei cittadini. Chiediamo a tutti di avere pazienza per i disagi che potrebbero sorgere durante il periodo dei lavori. Faremo il possibile per limitare l’impatto”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è stata disposta la chiusura del tratto di Via Ponte di Legno compreso tra il civico 8 (prima del sottopasso autostradale) e il pilone autostradale adiacente. La chiusura sarà in vigore dall’8 aprile, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. La strada rimarrà regolarmente aperta il sabato e nei giorni festivi. È prevista un’eccezione per il transito dello scuolabus, che potrà passare esclusivamente nelle giornate di lunedì e mercoledì, tra le ore 16 e le 17.

L’intervento ha un costo complessivo stimato in 85mila euro. Per tutta la durata dei lavori, che dureranno circa 40 giorni, sarà inoltre allestita una piccola area di cantiere (circa 5 metri quadrati) nello slargo in prossimità del sottopasso, destinata al ricovero di attrezzature e materiali necessari all’esecuzione dell’opera.