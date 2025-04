Recco, inaugurato il nuovo Waterfront

Oggi a Recco è stato ufficialmente inaugurato il rinnovato waterfront. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco Carlo Gandolfo insieme a una rappresentanza della Giunta e un folto pubblico di cittadini, curiosi ed entusiasti di riappropriarsi di uno spazio simbolo della città. Il progetto ha trasformato radicalmente l’aspetto del fronte mare nell’area compresa tra il torrente Recco, via Assereto, via San Francesco e la spiaggia, per un investimento di 3.342.000 euro.