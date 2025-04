Rapallo, via Rosselli riaperta al traffico veicolare

Rapallo. Dalle 14:41 di oggi, 18 aprile, via Rosselli è definitivamente riaperta al traffico veicolare.

La centralissima strada che scorre parallela al Boate è stata oggetto in questi mesi di un’importante lavoro di adeguamento atteso da decenni: l’abbassamento del livello stradale rispetto al sovrastante viadotto ferroviario.

Un’opera strategica per la viabilità rapallese che garantisce un’alternativa a via della Libertà per il traffico pesante di ambulanze e furgoni diretto verso lo svincolo autostradale.

Nei prossimi giorni il cantiere verrà concluso con l’installazione della segnaletica verticale e con le ultime rifiniture degli arredi urbani. Lavori che non comporteranno la chiusura continuativa del traffico veicolare e pedonale.