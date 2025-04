Rapallo, via libera alla variante per la riqualificazione del teatro-auditorium delle Clarisse

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato questa mattina, con deliberazione unanime, la variante in corso d’opera al progetto di riqualificazione, sistemazione e rinnovamento del teatro-auditorium delle Clarisse, finanziato nell’ambito del Pnrr.

La variante comprende la risoluzione di problematiche legate alla posa delle pavimentazioni per evitare la risalita di umidità nei massetti e le infiltrazioni nel controsoffitto della zona bar, ma anche la sistemazione di lesioni superficiali e degli intonaci ammalorati nella volta della platea. Sono state inoltre inserite nel decreto le modifiche richieste dalla Soprintendenza per il restauro degli infissi originariamente previsti in sostituzione e gli aggiornamenti necessari degli impianti elettrici, di sicurezza e domotica in ottemperanza alle nuove normative antincendio.

L’importo complessivo della variante ammonta a 199.828,79 euro, cifra coperta interamente dalle economie di gara e da risorse già disponibili a bilancio.

La delibera conferma l’immediata eseguibilità dell’atto, garantendo la prosecuzione del cantiere e la conclusione degli interventi entro i tempi previsti dal Pnrr.