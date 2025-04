Rapallo Pallanuoto, un cammino straordinario verso i playoff scudetto

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto chiude la regular season e con una vittoria sofferta ma decisiva sulla Brizz Nuoto di Acireale, imponendosi per 12 a 11 alla Scuderi. I tre punti conquistati sono fondamentali per confermare l’ottimo terzo posto in classifica con 41 punti, alle spalle della SIS Roma con 42 punti e dell’Ekipe Orizzonte Catania, leader con 46 punti.

Questo piazzamento prestigioso che inorgoglisce la società ligure, garantisce l’accesso ai playoff scudetto. Nei quarti di finale, il Rapallo affronterà il Bogliasco nel più classico dei derby.

La serie dei quarti di finali si svolgerà al meglio delle tre partite: Gara 1 si svolgerà il 30 aprile, Gara 2 il 7 maggio, ed eventuale Gara 3 il 10 maggio.

In caso di successo, il Rapallo sfiderà la SIS Roma in semifinale, prevista nelle date del 14, 17 e 21 maggio. La finale scudetto vedrà contrapporsi le due vincitrici delle semifinali, mentre le perdenti giocheranno la finalina per il 3°/4° posto.

La società Rapallo Pallanuoto esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti finora e si prepara con determinazione ad affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di continuare a rappresentare il meglio della pallanuoto femminile ligure e italiana.

“Sono immensamente orgoglioso delle nostre atlete e dello staff tecnico e societario per il percorso straordinario che abbiamo fatto in questa stagione” esordisce il presidente Enrico Antonucci, che poi aggiunge: “Questo piazzamento non è solo una dimostrazione del nostro talento e del duro lavoro, ma anche della forza del nostro spirito di squadra e dell’impegno della società a rappresentare con onore il territorio ligure. Voglio ringraziare di cuore tutte le atlete per l’impegno, la dedizione e la determinazione dimostrate in ogni partita, così come i nostri tifosi, il cuore pulsante del Rapallo Pallanuoto, sempre al nostro fianco.”

Il Presidente conclude aggiungendo il suo pensiero in vista dei playoff: “Ora ci aspettano le sfide più dure e importanti della stagione, ma sono sicuro che il Rapallo affronterà i playoff con il coraggio e la grinta che ci contraddistinguono. Siamo pronti a dare il massimo e a sognare in grande. Forza Rapallo!”.

La società Rapallo Pallanuoto invita i tifosi a continuare a sostenere la squadra in questa fase cruciale della stagione ed a vivere insieme questa avventura verso lo scudetto.